إيران تشكو من تصرفات القوات الجوية الأمريكية إلى الطيران الدولي

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية أن إيران قدمت شكوى إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بشأن تصرفات سلاح الجو الأمريكي ضد طائرة ركاب إيرانية.

وقالت المنظمة، في بيان، "منظمة الطيران المدني تعتبر تصرفات المقاتلات الأمريكية الذين أعاقوا حركة طائرة ركاب إيرانية انتهاكا صريحا للقانون الدولي ومعاييره ومعايير الملاحة الجوية"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

يشار إلى أن إيران قدمت رسميًا احتجاجا في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، وطالبت بإجراء دراسة فورية للقضية.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية للأنباء بأن مقاتلتين اقتربتا من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، ما دفع قائد الطائرة لتغيير الارتفاع بسرعة، ما أدى لإصابة عدد من الركاب.

كما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن "طائرة الركاب الإيرانية، التي اقتربت منها مقاتلتان أمريكيتان في المجال الجوي السوري هبطت في طهران عائدة من بيروت".

وعرض التليفزيون الإيراني مقاطع فيديو صوّرها أشخاص على متن طائرة "ماهان آير" تظهر الركاب يصرخون عند تغيير قائد الطائرة لمسارها بشكل فجائي.

وأظهر فيديو آخر من داخل الطائرة مقاتلتين على الأقل تحلّقان إلى جانب طائرة الركاب الإيرانية.