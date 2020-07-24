حصاد الجلسات البرلمانية هذا الأسبوع

أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، تقريرا حول حصاد الجلسات البرلمانية التي عقدها المجلس على مدار هذا الأسبوع، والتي شهدت لأول مرة في تاريخ الفصل التشريعي الأول جلسة تاريخية وافق فيها البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال بالإجماع على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

بلغ مجموع عدد ساعات العمل للجلسات العامة نحو 16 ساعة، وافق فيها البرلمان على عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، فضلا عن إعلان المجلس موافقته على تعيين اللواء محمد أحمد مرسي خلف الله وزيرا الدولة للإنتاج الحربي خلفا للفريق الراحل محمد العصار.

وقد حرص المجلس على الوقوف دقيقة حدادا على روح الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الراحل والذي وافته المنية يوم 6 يوليو 2020.

كما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 في مجموع مواده، وذلك بعد إعادة المداولة، وتم تأجيل أخذ الموافقة النهائية لجلسة أخرى.

وشهدت الجلسة جدلاً حول تعديلات القانون وانتقادات من جانب بعض النواب لتمثيل العمال في مجالس إدارات الشركات، وإشارتهم إلى أن القانون يتجاهل العمال وتمثيلهم.

وأكد الدكتور عبدالعال أن مجلس النواب يدعم حقوق العمال ومكتسباتهم ويستهدف الحفاظ عليها، ولا وجود نية لتصفية شركات قطاع الأعمال، لافتا إلى أن الإنتاج يقوم على العمال، وجائحة فيروس كورونا أرسلت لنا رسالة بأن أي دولة في الظروف الصعبة لا تقوم ولا تنهض إلا من خلال الصناعة والزراعة، فالصناعة قوامها العامل، والزراعة قوامها الفلاح، وهؤلاء هم أساس الإنتاج.

كما أوضح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن أي بيع لشركات قطاع الأعمال العام يكون من خلال مزاد للحصول على أعلى سعر ممكن.