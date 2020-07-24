رئيس الوزراء البلغاري يخضع للحجر الصحي بعد إصابة رئيسة مكتبه بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم، أن رئيس الوزراء بويكو بوريسوف يخضع حاليا للحجر الصحي، بعد إصابة رئيسة مكتبه دينيتسا جيليفا بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة، حسبما نقلت وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني، إن نتيجة الاختبارات المعملية لرئيس الوزراء كانت سلبية، لكنه يخضع حاليا للحجر الصحي وينتظر نتيجة اختبار آخر للتأكد من عدم إصابته بالعدوى.

وأضافت الوزارة في بيان، أنه تم اختبار جميع أعضاء الوفد الحكومي الذين توجهوا قبل أيام إلى بروكسل للمشاركة في قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء عاد من محادثات صعبة استمرت 5 أيام في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كما أعلن القسم الإعلامي بالحكومة البلغارية، يوم الإثنين الماضي، أنه تم تحديد حالتين إيجابيتين لموظفين مصابين بكورونا في إدارة مجلس الوزراء، مما أدى إلى إغلاق المبنى في يوم الثلاثاء لتطهيره بالكامل، فيما تم عقد اجتماع الحكومة في اليوم التالي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

جدير بالذكر، أن بلغاريا تشهد في الأسابيع الأخيرة احتجاجات واسعة النطاق في عدة مدن، من بينها العاصمة "صوفيا"، للمطالبة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف بزعم تفشي الفساد والرشوة، بينما نجت حكومة بوريسوف الائتلافية، التي تتولى مقاليد الأمور في البلاد منذ مايو 2017، من تصويت بحجب الثقة في البرلمان يوم الثلاثاء الماضي بعد أن دعا الاشتراكيون المعارضون إلى التصويت، متهمين الحكومة بالفساد.