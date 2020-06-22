بلغاريا تلزم مواطنيها بارتداء الكمامات مجددا بعد زيادة إصابات كورونا

قررت بلغاريا، اليوم، إعادة قرار ارتداء كمامات الوجه الواقية في جميع الأماكن العامة المغلقة بشكل إلزامي مرة أخرى، وذلك بعد تسجيل أعلى زيادة أسبوعية، في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في البلاد.

وجاء قرار وزير الصحة كيريل أنانييف، بعد 10 أيام، من قراره جعل وضع الكمامات في الأماكن المغلقة "موصى به بشدة" لكنه ليس إجباريا باستثناء في المواصلات العامة والصيدليات والمنشآت الطبية، وفقا لما نششرته وكالة "رويترز".

وقال "أنانييف": "الغرض الوحيد من ذلك هو حماية صحة وحياة المواطنين البلغار"، وأضاف أنه يتعين على الناس وضع الكمامات في المتاجر ودور السينما والمسرح وخلال الأحداث الرياضية، مضيفا أن ترك مسافة متر ونصف المتر بين كل شخصين إلزامي أيضا.

وتابع بأن ما يصل إلى ألف مشجع سيسمح لهم بحضور مباريات الدوري البلغاري لكرة القدم في الاستاد.

وأعادت الدولة المطلة على البحر الأسود، والتي يبلغ عدد سكانها نحو سبعة ملايين نسمة، فتح المطاعم والمقاهي، ورفعت التوصية بالبقاء في المنزل في أغلب المناطق.

لكنها سجلت 606 حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 الأسبوع الماضي، وهي أعلى زيادة أسبوعية تشهدها البلاد.

وسجلت بلغاريا 3905 إصابات، و199 حالة وفاة بالمرض الناتج عن الإصابة بالفيروس.