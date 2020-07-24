صندوق سام ميندز لمساعدة العاملين بالمسرح يجمع 2 مليون دولار

جمع صندوق التبرعات الذي أنشأه المخرج البريطاني سام ميندز، لمساعدة عمال المسرح المتأثرين بسبب تفشي فيروس كورونا، ما يساوي 1.6 مليون جنيه إسترليني أي ما يساوي 2 مليون دولار، وذلك منذ إطلاقه في 6 يوليو، بتبرعات من عدد من النجوم والمؤسسات.

ومن بين المتبرعين منصة نتفلكس، والمخرجة المسرحية سوفي هانتر، والممثلة إميلدا ستونتون، والممثل إدي ريدماين، وسونيا فريدمان، وكارو نيلينج، والممثل كولين فيرث، وهيو بونفيل، وتوم هيدلستون وغيرهم.

ومع ذلك، وعلى الرغم من الأموال التي تم جمعها حتى الآن، فإن الصندوق الذي يقدم منح فردية وسريعة الوصول بقيمة 1000 جنيه إسترليني أي ما يعادل 1270 دولارًا، لكل مقدم طلب من المتضررين بسبب أزمة كورونا، لا يمكنه سوى دعم جزء صغير من أولئك الذين يبحثون عن المساعدة.

فالصندوق تمكن من دعم 1600 عامل مسرحي، من أصل 4000 طلب تم تلقيها في غضون أسبوع واحد فقط.

وقال ميندز: "نعلم أن الآلاف من الممثلين والكتاب والمخرجين والعامين بالمسرح ومصممي الأزياء وغيرهم بحاجة ماسة إلى مساعدتنا"، مضيفًا أنه يأمل في مساعدة أكثر من 1600 شخص حصلوا على دعم مالي من الجولة الأولى من جمع التبرعات. واستكمل: "فإنني أحث الاستوديوهات الأخرى، ومنصات البث، وأصحاب الأعمال، وعشاق المسرح على التقدم وإظهار دعمهم من أجل مساعدة المزيد من المحتاجين".

وولد سام ميندز 1 أغسطس 1965، وأول عمل من إخراجه كان عام 1993، وهو الفيلم التلفزيوني Cabaret.

وفي عام 1999، أخرج "ميندز" واحد من الأفلام المميزة، الذي لاقي إشادات من قبل النقاد والجمهور، وهو American beauty.. من تأليف Alan Ball، وبطولة كيفين سبيسي.. وترشح الفيلم لـ 8 جوائز أوسكار، حصد منها 5، بينها أفضل مخرج لسام ميندز.

وخلال مشواره الفني ترشح سام ميندز لجائزة جولدن جلوب 3 مرات حصد منها 2، وترشح لجوائز بافتا 7 مرات وحصد منها 4.. بالإضافة لحصده عدد من الجوائز الأخرى.

وأخرج عام 2019، فيلمه الذي ترشح لعدد كبير من الجوائز 1917. وترشح الفيلم لـ 10 جوائز أوسكار، حصد منها 3.

وحصد سام ميندز عن فيلم 1917 عددا من الجوائز منها بافتا، جولدن جلوب، وجائزة نقابة المخرجين الأمريكيين وهي الجائزة التي حصل عليها عن فيلم American beauty أيضا.

وبجانب نجاح سام ميندز في الإخراج، شارك أيضا في إنتاج عدد من الأعمال المميزة وصل عددها إلى 17.