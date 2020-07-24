بيل جيتس ينفي مسؤوليته عن جائحة كورونا: نظريات المؤامرة ستتبدد

نفى الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت، بيل جيتس، بصورة قاطعة، نظريات المؤامرة المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تتهمه بأنه يقف وراء جائحة كوفيد-19.

وقال جيتس في مقابلة مع محطة "سي إن إن" الأميركية، إن هذه النظريات نشأت من "مزيج سيء يتكوّن من جائحة وشبكات تواصل اجتماعي وأناس يبحثون عن تفسيرات مبسّطة".

وذكر جيتس في مقابلته الخميس: "لقد قدّمت مؤسستنا مبالغ مالية أكثر من أي مجموعة أخرى لشراء اللقاحات بهدف إنقاذ الأرواح"، مضيفا أنه يأمل في ألا تؤدي نظريات المؤامرة هذه إلى تنفير الناس من اللقاح عندما يتم التوصل إليه، حسبما نقلت "فرانس برس".

وتابع جيتس قائلا: "أنا مقتنع إلى درجة كبيرة بأن الحقيقة ستعرف، وبأن نظريات المؤامرة هذه ستتبدد".

وكانت مقالات صحفية مغلوطة وصور مركبة ومزيفة انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبلغات عدة، اتهم أحدها جيتس بأنه "يريد التخلص من 15 في المئة من السكان تحت ستار تلقيحهم".

وفيما يدعو "جيتس" إلى توزيع الأدوية واللقاحات على الأكثر حاجة إليها لا على من يدفع أكثر، تتهمه النظريات المتداولة بأنه يسعى إلى استغلال أزمة فيروس كورونا "للتحكّم بالناس"، ويذهب بعضها إلى حد التحدث عن مؤامرة تسميم جماعي في أفريقيا.

ومن الأخبار الزائفة المتناقلة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، حقّق مع جيتس بتهمة "الإرهاب البيولوجي".

ومنذ بداية الجائحة، رصدت فرق التحقق من صحة الأخبار في "فرانس برس" عشرات الشائعات التي تستهدف جيتس بلغات كثيرة وعلى مختلف شبكات التواصل الاجتماعي كـ"فيسبوك" و"إنستجرام"، رغم أن الملياردير الأمريكي خصص موازنة قدرها 250 مليون دولار لدعم مكافحة فيروس كورونا المستجد، واستثمرت مؤسسته مليارات الدولارات منذ 20 عاما في تطوير الأنظمة الصحية في دول فقيرة.

ولم تكن جائحة كورونا موضوعا لنظريات المؤامرة فحسب، بل أنتجت كذلك كميات من الشائعات والأخبار المغلوطة وخصوصا في أمريكا اللاتينية، ففي الإكوادور مثلا، تنوعت الأخبار المغلوطة بين اكتشاف جثث مصابين بكورونا على الشواطئ، وانتشار أدوية ذات مفعول "سحري"، وغيرها الكثير.