النجم الساحلي يعرض كريم العريبي على الأهلي

تلقت إدارة النادى الأهلي، ترشيحاً من نادى النجم الساحلي التونسي لشراء عقد كريم العريبي، مهاجم الفريق التونسي، كمخالصة لمستحقات المارد الأحمر والمقدرة بنحو مليون و450 ألف دولار، قيمة الغرامة المستحق دفعها على الإيفواري سليمان كوليبالي، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بدفع المبلغ المستحق خلال 45 يوماً، بسبب هروب اللاعب من القلعة الحمراء قبل ثلاث سنوات، وذلك وفقًا لمصادر مُطلعة داخل القلعة الحمراء.

وأكد المصدر، أن جهاز الكرة ترك الأمر لإدارة النادي والمدير الفني السويسري لاتخاذ القرار المناسب، حيث تم عرض المهاجم على المدير الفني للحصول على رأيه في ضم اللاعب لتدعيم خط الهجوم خلال الفترة المقبلة.

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