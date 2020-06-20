بنكا الأهلى ومصر: حصيلة شهادات 15% تقترب من 200 مليار جنيه في 3 أشهر

أعلن بنكا الأهلي ومصر، ارتفاع الحصيلة من بيع شهادات الادخار ذات العائد الثابت 15% إلى قرابة نحو 200 مليار جنيه منذ إطلاقها قبل نحو 3 أشهر.

وقال رئيس بنك مصر، محمد الأتربي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حصيلة البنك من شهادات الـ 15% بلغت خلال 3 أشهر نحو 55 مليار جنيه.

من جانبه، قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى، إن حصيلة البنك من تلك الشهادات التي تبلغ مدتها سنة واحدة وتوزع عائدها بشكل شهري، بلغت 140 مليار جنيه.

وأكد "أبو الفتوح"، أن عملية طرح تلك الشهادات مستمرة ومتاحة أمام الأفراد بدون حد أقصى، مشيرا إلى أن هدف هذه الشهادات هو مساندة المواطنين خلال المرحلة الحالية في ظل الظروف التي يشهدها العالم.

وكان بنكا الأهلي ومصر، أعلنا في 20 مارس الماضي عن طرح شهادات إدخارية تصل مدتها لعام واحد بعائد ثابت 15% يصرف شهريا، واشترط البنكان شراء هذه الشهادات من خلال الوسائل الإلكترونية سواء البريد الالكتروني أو الموبايل بانكنج أو الإنترنت البنكي أو الاتصال بمراكز خدمة العملاء أو تطبيقات الواتساب وغيرها وذلك في إطار التدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".