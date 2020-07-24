مديرية أمن الجيزة تعلن حركة تنقلات الضباط الداخلية

أجرت مديرية أمن الجيزة حركة تنقلات الضباط الداخلية، إذ تولى العميد عمرو البرعي قطاع المال، وتولى العقيد هانى شعرواي مفتشا لمباحث وسط الجيزة، وجرى تجديد الثقة في المقدم هانى الحسيني رئيسًا لمباحث الدقي، والرائد حسام العباسي معاونا للمباحث، كما تولى العميد علاء فتحي رئيسا لقطاع أكتوبر، وكان يشغل رئيس مباحث قطاع الجنوب.

كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اعتمد حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2020، في إطار تدعيم وتطوير جهاز الشرطة.

وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في مجالات العمل الأمني، من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.