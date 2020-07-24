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"غلطة زمان" للجزائرية كنزة مرسلي تحقق 100 ألف مشاهدة في 24 ساعة

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محمود الرفاعى
04:24 م | الجمعة 24 يوليو 2020
كنزة

كنزة

طرحت الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي، أحدث أغانيها "غلطة زمان"، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، بطريقة lyrics video، والأغنية بلهجة جزائرية من كلمات رضا شريف، وألحان DJ Ade، تصوير وتصميم الكليب صالح جحيش ونسيم بن سليمان.

وكان من المفترض أن تطرح الأغنية قبل شهر رمضان الماضي، لكن نظرا لظروف كورونا والحجر الصحي، قررت كنزة مرسلي، تأجيلها إلى أن قررت طرحها مؤخرا، ولكونها لم تستطع السفر وتصوير فيديو كليب، قررت "كنزة" أن تطرحها على طريقة lyrics video، ولكن بشكل مختلف عكس المتعارف عليه.

وحققت الأغنية  100 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة، من طرحها عبر قناتها الرسمية.

جدير بالذكر، أن "كنزة" قدمت خلال عامين عددا من الكليبات التي استطاعت من خلالها أن تصل إلى نسب مشاهدات بالملايين، وتنوعت هذه الأغاني ما بين اللهجة المصرية والجزائرية.

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