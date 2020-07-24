بالفيديو.. لحظة اعتراض مقاتلات أمريكية لطائرة ركاب إيرانية

نشرت وسائل إعلام عالمية مقطع فيديو اللحظات الأولى لاعتراض مقاتلات أمريكية طائرة ركاب إيرانية، في المجال الجوي السوري، اليوم، وأظهر الفيديو مقاتلتين على الأقل تحلّقان إلى جانب طائرة الركاب الإيرانية.

وعرض التليفزيون الإيراني مقاطع فيديو صوّرها أشخاص على متن طائرة "ماهان آير" تظهر الركاب يصرخون عند تغيير قائد الطائرة لمسارها بشكل فجائي.

كما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن "طائرة الركاب الإيرانية، التي اقتربت منها مقاتلتان أمريكيتان في المجال الجوي السوري هبطت في طهران عائدة من بيروت".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية للأنباء بأن مقاتلتين اقتربتا من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، مما دفع قائد الطائرة لتغيير الارتفاع بسرعة، ما أدى إلى إصابة عدد من الركاب.