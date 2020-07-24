التفاصيل الكاملة للحصول على تمويل شراء سيارة من بنك ناصر

يقدم بنك ناصر الاجتماعي، لعملائه، تمويل شراء سيارة، وهي منح لتمويلات شراء السيارات بكافة أنواعها (ملاكي، أجرة، ميكروباص، موتسكيلات)، من أجل توفير فرص عمل للمواطنين لتحسين دخولهم، وتوفير سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتستعرض "الوطن"، خلال التقرير التالي، التفاصيل الكاملة لتمويل شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعي، من الفئات المستهدفة، مدة التمويل، نسبة عبء الدين، الضمانات المطلوبة، وإجراءات الحصول على الخدمة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الفئات المستحقة للحصول على تمويل شراء السيارة من بنك ناصر

ـ العاملون بالحكومة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

ـ أصحاب الأعمال الحرة.

ـ ذوو الاحتياجات الخاصة للمدنيين والعسكريين.

ضوابط الحصول على تمويل شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعي

ـ ألا يقل السن عن 21 عاما.

ـ ألا يقل المقدم المسدد من قيمه السيارة عن 20%.

ـ بدون مقدم وبدون حظر بيع في حال تحويل مرتب أو معاش.

ـ عرض سعر للسيارة أو الموتوسيكل.

سعر عائد الحصول على تمويل شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعي

أوضح البنك أن الأسعار المعلنة تتغير وفقا لآليات سوق العمل المصرفية.

ـ في حالة وجود ضامن، تكون نسبة عائد 8.50% سنوي ثابت، في حال تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري أو المعاش.

ـ في حالة عدم وجود تحويل للمرتب أو للمعاش، يضاف 0.7% وثيقة مخاطر.

المصاريف الإدارية للحصول على تمويل شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعي

ـ نسبه 1.5% من قيمة التمويل، وتسدد قبل المنح، ونسبة 0.75% للجهات المتعاقدة مع البنك.

مدة تمويل شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعي

ـ أوضح البنك، أن المدة يجب ألا تقل عن عامين، ولا تزيد عن 7 سنوات ونصف.

نسبة عبء الدين عند الحصول على تمويل شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعي

ـ لا تتجاوز 75% من صافي الدخل الشهري للعميل، وتصل إلى 90% في حالة وجود دخل إضافي، وفقا للشروط والأحكام.

الضمانات المطلوبة للحصول على تمويل شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعي

ـ لأصحاب المرتبات، تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري على البنك، بالإضافة إلى تقديم ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال، أو وثيقة مخاطر عدم السداد التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية لصالح البنك، حظر بيع على السيارة لصالح البنك.

ـ لأصحاب المعاشات وورثة المعاش، تحويل المعاش أو حصة وريث المعاش للبنك، وفقا للضمانات السابقة، عدا تقديم ضامن من جهة حكومية.

ـ للعاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم، تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، وسداد نسبة 25% مقدما من قيمة عرض سعر السيارة، مع تعهد بتحويل مرتب اثنين من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية.

ـ أصحاب الودائع، تنقسم إلى الوديعة المجمدة داخل البنك، ويجب تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، وتقديم وثيقة تأمين على حياة طالب التمويل، بالإضافة إلى الحظر على السيارة والإعفاء من وثيقة التأمين أو الحظر، وفقا لنسبة المديونية من الوديعة، والوديعة المجمدة بالبنوك الأخرى، ويجب تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، وخطاب رسمي من البنك الموجود به الوديعة، للتحفظ عليها لصالح بنك ناصر الاجتماعي.

إجراءات الحصول على تمويل شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعي

ـ طلب الحصول على التمويل.

ـ عرض سعر السيارة.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

ـ مفردات مرتب، معاش، بيان بحصة العميل وريث المعاش، وللضامن في حالة وجد ضامن، بيان حالة وظيفية بالنسبة لأصحاب المرتبات، وبيان معاش لأصحاب المعاشات أو الورثة.

ـ إقرار العميل بالموافقة على إصدار وثيقة التأمين على الحياة - إقرار من العميل بالموافقة على إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد في حال اعتبارها الضمانة المقدمة.

ـ إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.