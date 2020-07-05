تجهيز مكان بديل بجوار بنك ناصر بالمنيا لتقليل الزحام والتكدس

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أنه تم تجهيز مكان بديل بجوار بنك ناصر الاجتماعي بشارع طه حسين بمدينة المنيا، وذلك لتقليل حدة الزحام والتكدس للمواطنين على فرع بنك ناصر أثناء صرف المعاشات تنفيذا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد وحفاظا على صحة وسلامة الأهالي من كبار السن.

جاء ذلك خلال تفقد ومتابعة المحافظ لأعمال صرف المعاشات، حيث لاحظ المحافظ الزحام والتكدس من المواطنين أمام فرع البنك، ووجه المحافظ على الفور الوحدة المحلية لمدينة المنيا للبدء في تجهيز مكان بديل بالقرب من البنك من خلال توفير استراحات وكراسي لانتظار المواطنين على مسافات متباعدة وتكليف مجموعة من المتطوعين لتنظيم عملية الانتظار والدخول ،مع توفير كافة أوجه الدعم والمساندة ، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وللوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد

أكد المحافظ أنه تم التنسيق اليوم مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لإنشاء فرع جديد للبنك بمدينة المنيا لمواجهه الاعداد المتزايدة من عملاء البنك بالمحافظة، حيث يعد فرع بنك ناصر واحدا من 6 فروع بالمحافظة وهم فرع المنيا - فرع أبوعزيز مطاى- فرع دير مواس- فرع بنى محمد سلطان - فرع منشية المغالقة وفرع مغاغة.

ناشد محافظ المنيا، أهالي المحافظة بضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وضرورة اتباع النصائح والإرشادات الخاصة بوزارة الصحة.