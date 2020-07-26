تدشين أقسام بالوحدات المحلية للاستعلام عن مطابقة العقارات للاشتراطات

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة وجهت المحافظين إلى ضرورة توعية المواطنين بضرورة الاستعلام عن الوحدات السكنية قبل شرائها أو إيجارها حتى لا يقع أي مواطن فريسة للنصب والاحتيال.

وأضاف قاسم لـ "الوطن"، أنه على الوحدات المحلية معاونة المواطنين في الاستعلام عن موقف الوحدات قبل التعاقد بشأنها حتى لا يشتروا أي شقق مخالفة وغير مرخصة.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على مصلحة المواطنين والحفاظ على أرواحهم وأموالهم تفاديا لأي عمليات نصب حيث سيتم إنشاء أقسام استعلام بالوحدات المحلية تتيح للمواطن الحصول على شهادة معتمدة بمطابقة العقارات للتراخيص والاشتراطات البنائية، والتأكد من موقف الوحدات قبل عملية الشراء حتى لا يقع المواطن تحت طائلة القانون أو يتعرض لعمليات النصب.

ودعا "قاسم" المواطنين إلى التوجه للأحياء لمعرفة موقف الوحدة السكنية وهل مرخصة من عدمه، مؤكدا أن هناك حالات كثيرة وشكاوى متعددة وردت إلى الوزارة بشأن عمليات شراء وحدات غير مرخصة ووقوع أصحابها في شباك النصابين.