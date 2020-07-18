التنمية المحلية: إحالة 520 مسؤولا بالوزارة للنيابة خلال عامين

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه جرى تحويل خلال العامين والنصف الماضيين ما يقرب 520 مسؤولا في الوحدات المحلية للنيابة العامة والإدارية، كما أن قطاع التفتيش والمتابعة بحث مجموعة من الشكاوى قدمت في بعض القيادات وتم تحويل 28 قيادة للتحقيق ومنهم من عزل من المنصب التنفيذي، مؤكدا أن أي مسؤول داخل أو خارج الوزارة الذين قاموا بالمخالفة سيتم محاسبتهم ومساءلتهم.

وأضاف "قاسم" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن قانون التصالح لم يغفل المخالفة من المخالف، موضحا أن القانون أشار إلى أن المخالف هو من قام بالبناء والحصول على الرخصة ثم باع للمواطنين، وبالتالي هو من صدر في حقه المخالفة وهو المسئول في أن يتصالح على هذه المخالفة.

وأوضح أن الشخص الذي اشترى في المخالفة متضامن مع صاحب المنشأة المخالفة لأنه يعلم أنها مخالفة، "اللي تحمل المخالفة ودفع قبل كدة جزء من المخالفة وعليه قضية والقضية دي شغالة هو اللي بنى وباع للناس".