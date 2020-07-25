أسعار السمك اليوم السبت 25-7-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار السمك في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم، السبت 25 يوليو الحالي، والتي تنوعت بين سمك البلطي والبوري والجمبري والكابوريا على النحو التالي:

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 60 إلى 75 جنيهًا.

السبيط

تراوح سعر السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا.

الجمبري

تراوح سعر كيلوجرام الجمبري من 80 إلى 280 جنيهًا.

الكابوريا

تراوح سعر كيلوجرام الكابوريا من 30 إلى 120 جنيهًا.

الكاليماري

يتراوح سعر الكاليماري بين 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو.

سمك البوري

تراوح سعر السمك البوري من 23 إلى 46 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

دنيس

ووصل سعر كيلو جرام من سمك الدنيس حوالي 100 جنيهًا.

سمك المكرونة

بلع سعر سمك المكرونة 70 جنيهًا للكيلوجرام، مكرونة مجمدة 30 جنيهًا.

سمك الثعابين

تراوح سعر سمك الثعابين بين 130 إلى 200 جنيه للكيلو جرام.

سمك السردين

وصل سعر الكيلو جرام من سردين من 15 إلى 25 جنيهًا

سمك البلطي

تراوح سمك البلطي بين 22 إلى 23 جنيهًا للكيلو.

مرجان

ويتراوح سعر الكيلو جرام من سمك المرجان 20 إلى 38 جنيهًا.

بربون

ووصل سعر كيلو جرام من سمك البريون من 25 إلى 45 جنيهًا.

سمك الماكريل

وتراوح سعر كيلو سمك الماكريل بين 25 إلى 35 جنيهًا.