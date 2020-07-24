غدا.. الأمير أباظة يناقش فيلمي "الوصال" و"قعدة ترابيزة" بندوة لايف

يناقش غدا السبت الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس جمعية النقاد ورئيس مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط السينمائى فيلمي "وصال" سيناريو وإخراج "عز الدين الفقى" ، "قعدة ترابيزة" للمخرج "فادى خزبك" بندوة لايف تقام في تمام التاسعة مساء عبر الصفحة الرسمية للسينما المستقلة على الفيس بوك، تقام الندوة عقب عرض الأفلام وتديرها المذيعة "مى علام جدير".

يذكر أن الناقد السينمائى أحمد عسر قام بتدشين صفحة "السينما المستقلة" على فيس بوك وتسعى الصفحة إلى دعم السينمائيين المستقلين والبحث لحلول المشكلات وذلك لإيجاد مناخ أفضل لهم، نشر كل ما يتعلق بثقافة صناعة الفيلم المستقل عالميا والأفلام الحاصلة على جوائز مع تحليلها نقديا وذلك ليتثنى تبادل خبرات الصناعة، عروض أفلام مصرية وعالمية مستقلة قصيرة ومناقشاتها فى مواعيد لاحقة للعرض على الصفحة يتم الإعلان عنها وذلك من خلال البث المباشر مع ناقد متخصص، نشر كل ما يتعلق بالأفلام المستقلة من مواعيد عروضها وأهم الأفلام والجوائز الحاصلة عليها ورواده وأيضا دعم التجارب المبتدئة وذلك لدعمهم، نشر ما يتعلق بتاريخ السينما المصرية وكواليس مهمة ونادرة عن تاريخ الصناعة، برامج دورية عبر البث المباشر للصفحة للمتخصصين من نقاد وفنانين لنشر الثقافة السينمائية وأيضا نشر ثقافه صناعة الفيلم القصير.