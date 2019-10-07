أقامت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي مؤتمراً صحفياً، اليوم، للإعلان عن تفاصيل الدورة الخامسة والثلاثين داخل أحد فنادق الإسكندرية، بحضور الأمير أباظة، رئيس المهرجان، ومحمد سعد، رئيس هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية، وعدد من رجال الأعمال الداعمين للمهرجان.

في البداية توجه الأمير أباظة بالشكر إلى رجال الأعمال بالإسكندرية لدعمهم الكبير للدورة الـ 35 من المهرجان بشكل كبير، كما قدم الشكر لمحافظة الإسكندرية وهيئة تنشيط السياحة بقيادة محمد سعد الذي قدم الكثير من الدعم والتعاون لخروج المهرجان بشكل يليق بمدينة الإسكندرية.

وأضاف أباظة بأن هذا العام تستضيف دار الأوبرا "مسرح سيد درويش" حفلي الافتتاح والختام، كما سيتم تكريم عدد كبير من الفنانين العالميين والعرب والمصريين، وخاصة الفنانين من أبناء الإسكندرية، حيث يكرم هذا العام الفنان محمود قابيل والفنان محمد فاضل من أبناء المدينة الساحلية.

كما كشفت ميرفت عمر، المدير الفني للمهرجان، عن وجود عرض أول لعدد من الأفلام العالمية مختلفة الجنسيات؛ مصرية أردنية وفلسطينية وسورية، كما تُشارك 30 دولة في مسابقات المهرجان هذا العام بإجمالي 86 فيلم، وضيف شرف هذه الدورة هي أسبانيا، موضحة أن نصف الأفلام القصيرة التي تعرض بالمسابقتين يعد هذا العرض الأول لها.

يذكر أن الدورة الخامسة والثلاثين تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر الجاري.