استبدال كسوة الكعبة المشرفة الخميس المقبل

قالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إنها ستقوم الخميس المقبل، باستبدال كسوة الكعبة المشرفة والتي يشارك فيها 160 فنياً وصانعاً جريًا على عادتها في مثل هذا اليوم من كل عام حيث يتم استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بكسوة جديدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، عن وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، أنه سيتم إنزال الكسوة القديمة للكعبة، وإلباسها الكسوة الجديدة، والمكون من 4 جوانب مفرقة وستارة الباب، حيث يتم رفع كل جنب من جوانب الكعبة الأربعة على حدة، إلى أعلى الكعبة المشرفة تمهيداً لفردها على الجنب القديم ويتم تثبيت الجنب من أعلى بربطها وإسقاط الطرف الآخر من الجنب بعد أن يتم حل حبال الجنب القديم، بتحريك الجنب الجديد إلى أعلى وأسفل في حركة دائمة، بعدها يسقط الجنب القديم من أسفل ويبقي الجنب الجديد، وتتكرر العملية 4 مرات لكل جانب إلى أن يكتمل الثوب، و بعدها يتم وزن الحزام على خط مستقيم للجهات الأربع بخياطته، وتبدأ هذه العملية أولاً من جهة الحطيم، لوجود الميزاب الذي له فتحة خاصة به بأعلى الثوب، وبعد أن يتم تثبيت كل الجوانب تثبت الأركان بحياكتها من أعلى الثوب إلى أسفله، وبعد الانتهاء من ذلك يتم وضع الستارة التي تحتاج إلى وقت وإتقان في العمل، بعمل فتحة تقدر بمساحة الستارة في القماش الأسود التي تقدر بحوالي 3.30 متر عرضاً حتى نهاية الثوب، ومن ثم يتم عمل 3 فتحات في القماش الأسود لتثبيت الستارة من تحت القماش، وأخيراً يتم تثبيت الأطراف بحياكتها في القماش الأسود على الثوب.

وأضاف المنصوري، أن الكسوة بها نحو 670 كيلو جراماً من الحرير الخام الذي تتم صباغته داخل مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة باللون الأسود و 120 كيلو جراماً من أسلاك الذهب و 100 من أسلاك الفضة فيما تتوشح الكسوة من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء بطريقة الجاكارد كتب عليها لفظ "يا الله يا الله"، "لا إله إلا الله محمد رسول الله" و"سبحان الله وبحمده" و"سبحان الله العظيم" و "يا ديان يامنان" وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها، مشيراً إلى أن عدد قطع حزام كسوة الكعبة المشرفة 16 قطعة، و6 قطع و 12 قنديلاً أسفل الحزام و4 صمديات توضع في أركان الكعبة، و 5 قناديل الله أكبر أعلى الحجر الأسود، أضافة إلى الستارة الخارجية لباب الكعبة المشرفة.