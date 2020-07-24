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محمود مسلم

العراق.. سقوط 4 صواريخ كاتيوشا داخل معسكر بسماية جنوب بغداد

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(وكالات)
09:01 م | الجمعة 24 يوليو 2020
سقوط 4 صواريخ كاتيوشا داخل معسكر بسماية جنوب بغداد

سقوط 4 صواريخ كاتيوشا داخل معسكر بسماية جنوب بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم، سقوط 4 صواريخ كاتيوشا، على معسكر بسماية جنوب بغداد، وذكرت الخلية في بيان، أن "4 صواريخ كاتيوشا سقطت داخل معسكر بسماية عصر اليوم، حيث سقط الأول على مستودع للدروع، والثاني على "كرفانات" تابعة لفوج حماية المعسكر"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وأضافت خلية الإعلام، أن الصاروخين الآخرين سقطا في ساحة فارغة، ما أدى إلى أضرار مادية فقط دون وقوع خسائر بشرية.

وأوضحت الخلية، أنه "تشير المعلومات الأولية إلى أن انطلاق هذه الصواريخ كان من منطقة الداينية التابعة لمحافظة ديالي".

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