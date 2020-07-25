شرطة التموين: ضبط 1217 قضية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع فروعها بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى. وأسفرت عن ضبط 1217 قضية متنوعة «خلال 24 ساعة».

أبرزها ضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، لحيازته 2٫710 طن «مقطعات - فيليه الدواجن» يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق. وتم ضبط المديرة المسئولة عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بكرداسة أيضاً، لقيامها بإنتاج وتعبئة 3900 عبوة «زيت طعام وخل طعام»، بقيمة 9 أطنان، مدون عليها أسماء تجارية مجهولة المصدر، ومعبأة داخل تنكات «مستلزمات إنتاج»، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق.

كما تم ضبط المدير المسئول عن شركة لتعبئة السلع الغذائية «بدون ترخيص» بدائرة قسم شرطة المطرية (بمحافظة القاهرة) لقيامه بإنتاج وتعبئة 125 عبوة «بن منتج نهائى»، و2٫200 طن «بن» معبأ داخل أجولة مجهولة المصدر «مستلزمات إنتاج»، وماكينة طحن وتحميص بن «أدوات إنتاج»، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

1569 قرصاً مخدراً بـ"مصر الجديدة"

كما ضبطت الحملة المدير المسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة لحيازته (182) صنفاً علاجياً مهربة جمركياً، ومحظور تداولها بالأسواق، وكذا 1569 قرص أدوية مخدرة.