النقيب أحمد عبد اللطيف يكشف تفاصيل فوزه ببطولة العالم بعد بتر قدمه

قال النقيب أحمد عبد اللطيف، عن أهمية الوطن، إنه بعدما تعرض لإصابة بُترت إحدى قدميه على إثرها، اتجه إلى لعبة الملاحة الرياضية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc": "الملاحة الرياضية هي عبارة عن بوصلة وخريطة في غابة، وفيها يجب على اللاعب تحقيق عدد كبير من النقاط ثم العودة مرة أخرى".

وتابع، أنها لعبة عسكرية ثم تحولت إلى لعبة عسكرية، مشيرًا إلى أنه أول مصري وعربي وأفريقي يخوض غمار منافسات هذه البطولة: "لعبت على كرسي متحرك، وكل المنافسين كانوا في نفس حالتي، وحصلت على بطولة العالم وهزمت بطلي اليابان وأمريكا".

وأردف: "أنا والبعثة كلها مكنوش مصدقين، لأن البطلين كانوا مخضرمين، واللعبة تعتمد على الفكر والتركيز والمعالم الأرضية أكتر وفي منافسين كان عندهم 50 سنة".

واستضاف الإعلامي أحمد فايق، في حلقة الجمعة، من برنامجه، 3 ضباط من أبطال الصاعقة، هم النقيب أحمد عيد، والنقيب أحمد عبداللطيف، والملازم أول عمرو عابد.