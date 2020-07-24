الفضة تصل لأعلى مستوياتها منذ 9 سنوات وسعر الأوقية يسجل 22 دولارا

حقق معدني الذهب والفضة، اليوم الجمعة، أفضل أداء أسبوعي لهما، مستفيدين من رهانات تحفيز الاقتصادات المتضررة من وباء "كوفيد- 19"، إذ تتطلع الفضة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ عام 1987، مع قوة دفع إضافية قادمة من رهانات على انتعاش النشاط الصناعي.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية إنّ معدن الفضة يصل لأعلى مستوياته مستفيدًا من مكاسب الذهب الذي يتداول عند أعلى مستوياته في غضون 9 أعوام والذي يقترب من كسر حاجز 1900 دولار للأوقية بعد أن كان بسعر 1700 للأوقية بمعدل زيادة 150 دولارًا.

وأضاف "نجيب" لـ"الوطن" أن المعدن الأبيض حقق مكاسب تتجاوز 80% خلال الأربعة أشهر الماضية مع مكاسب الذهب وضعف الدولار الأمريكي، والذي يتداول حاليًا قرب أدنى مستوياته في عامين.

أسعار الفضة

ووصل سعر جرام الفضة الخام إلى 10 جنيهات بعد أن كان يباع بـ8 جنيهات.

سعر جرام الفضة عيار 60

يتراوح سعر جرام الفضة عيار 60 بين 5 إلى 6 جنيهات.

سعر جرام الفضة عيار 80

ويتراوح سعر جرام الفضة عيار 80 بين 7 إلى 7.5 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 90

ويتراوح سعر جرام الفضة عيار 90 بين 8.5 إلى 10 جنيهات.

سعر جرام الفضة عيار 925

فيما يتراوح سعر جرام الفضة عيار 925 بين 10 إلى 10.5 جنيه.

وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ"الوطن" إنّ سبب ارتفاع الفضة هو نفسه سبب ارتفاع الذهب وجميع المعادن الثمينة التي خلفها وباء كورونا المستجد.

وأضاف "واصف" أنّ ضعف سعر الدولار وانخفاض سعر الفائدة على العملات الأجنبية وتذبذب العملات تعد من ضمن الأسباب المُنصبّة على ارتفاع جميع المعادن النفيسة.

إذ وصلت سعر أوقية الفضة لأعلى نقطة منذ 9 سنوات لتسجل سعر الأوقية 22 دولارًا بما يعادل في السوق المصري حوالي 12.70 للجرام النقي، إذ يتوقع رئيس شعبة الذهب عدد من الارتفاعات المتتالية خلال الأيام المقبلة في جميع المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم والروديوم.