برلماني يكشف تفاصيل اقتراحه لقانون الإيجار القديم: طبقًا لسعر الفضة

كشف النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم، والذي أعلن أنه يقترحه لحل الأزمة المثارة منذ سنوات.

وقال "مخاليف" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنه يعمل في هذه التعديلات منذ عام 2012، بناء على رغبة عدد كبير من الشعب المصري، لافتًا أنه أقام عددا من الندوات في ساقية الصاوي ونقابة الصحفيين ووجد أن القانون يؤرق فئات كثيرة من الشعب المصري ويؤرق للدولة نفسها نظرًا لأن الدولة لديها عقارات كثيرة مؤجرة بملاليم، بحسب وصفه.

وأشار النائب إلى أنه لا يهدف إلى إجهاد المواطن ولكنه يهدف للذهاب لنقطة عادلة لا ترهق المواطن وتدفع الحقوق لأصحابها.

وأوضح "مخاليف" أن تعديلات القانون تسير في أربع محاور أولهم الشقق المغلقة لأكثر من 3 سنوات والتي يتم إثبات أنها مغلقة لعدم الانتفاع بها وصاحبها غير راغب فيها، فتؤول للمالك.

وأشار إلى أنه خلال 100 عام قدمت الدولة 15 قانونا للإيجار لافتًا إلى أن الدولة أضرت بقانون الإيجار عن طريق لجان خاصة لتسعير الايجارات لافتًا أنه تقرر أن يكون الإيجارات ما قبل عام 1970، يتم زيادة الإيجار على حسب زيادة سعر جرام الفضة على أن يمتد لجيل واحد من الأبناء، مؤكدًا أنه ما بعد عام 1970 ستزيد القيمة الإيجارية لكاتب العقد بالنسبة التي تضاهيها بالفضة وأنه حال امتداد العلاقة لجيل بعده سيتم مواكبة الأسعار عام 1996 عدا فئات الفتاة التي لم تتزوج والشاب المعاق والفتاة المطلقة وليست حاضنة ومن لم يكتسب الأهلية الكاملة سيتم تحديد الإيجار بناء على سعر الفضة عام 1996.

وأكد "مخاليف" أنه يناقش مسألة امتداد العقد للأبناء حيث سيمتد العقد لأحد الأبناء حال وفاة الأب وأن القيمة الايجارية ستوازي القيمة الايجارية لعام 1996.

وشدد النائب أنه اقترح القانون ومعه 30 نائبا وسيتم تأييده من 30 نائبا آخرين من أجل مناقشة القانون.