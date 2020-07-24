وعد تعلن خروج ابنتها المصابة بكورونا من المستشفى.. "تخضع للعزل المنزلي"

أعلنت المطربة السعودية وعد، خروج ابنتها من المستشفى لتكمل العلاج في المنزل.

وكتبت وعد عبر إنستجرام: "ألف حمد وشكر، أحب أطمئنكم، حسناء بنتي طلعت من المستشفى، وطيبة، تعبانة شوي، بس عادي بالبيت بتقعد تنعزل أسبوع، وتعمل التحليل، وتشوف النتيجة، المهم عدت مرحلة الخطر، أسوأ أسبوع مر بحياتي، ألف حمد وشكر لله، ثم لكم ولدعواتكم، ما قصرتوا أحبكم كثير".

وأعلنت المطربة وعد السعودية عبر حسابها بانستجرام منذ أيام، إصابة ابنتها بفيروس كورونا.

وعلقت قائلة: "حبيبتي بنتي جاتها كورونا، الله يرفع عنها ويشفيها أدعوا لها.. يا حبيبتي ياحسنا ياقطعة من قلبي استودعك الله، الله يرفع عنك ولا يضرك ويشفيكي ياقادر ياكريم".

وتفاعل جمهور وعد عبر حسابها، بالدعوات لابنتها بالشفاء العاجل، ناصحين لها أن تأخذ حذرها حتى لا تصاب هي الأخرى.