لميس الحديدي تعلق على تطوير العشوائيات: السيسي وعد فأوفى

أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الثالثة لحي الأسمرات، وإجراءات الدولة الناجحة وإنجازاتها المحققة على مدار ست سنوات منذ تولي الرئيس مقاليد أمور البلاد، موضحة أن تلك المشروعات انتشلت ملايين المواطنين الذين عاشوا لعقود طويلة تحت وطأة هذه الاماكن العشوائية المحفوفة بالخطر.

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "القاهرة الآن"، على شاشة "العربية الحدث"، أن نجاح الدولة في نقل هؤلاء المواطنين إلى بيئة أفضل ومناطق لائقة كان حلماً لكنه تحقق مشيرة إلى أن هدف الدولة الأساسي وهو إخلاء مصر من الأماكن الخطرة بنهاية 2020 لم يعد حلماً لكنه اقترب من التحقق الكامل بإنجاز سريع غير مسبوق، "الرئيس السيسي وعد فأوفى".

وتابعت: "الرئيس السيسي في كلمته اليوم قال عبارة مهمة جداً وهي تذكروا شكل العشوائيات قد لا تكرر مجدداً"، موضحًا أن أبعاد نقل المواطنين من هذه الأماكن الخطرة ليس فقط في نقلهم لأماكن ذات جاهزية للحياة بل لها أبعاد اجتماعية خاصة أن تلك المناطق وفي ظل ماكانت تعاني منه لم يكن بوسعها أن تخرج جيلاً سوياً يساهم في بناء المجتمع.