الصحة العالمية تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات والوفيات بكورونا عالميا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، تسجيل ارتفاع قياسي للإصابات والوفيات بوباء كورونا المستجد "كوفيد- 19" في العالم، حيث تم رصد أكثر من 284 ألف حالة جديدة و9753 حالة وفاة.

وأشارت المنظمة، في تقرير أصدرته ويجمع معلوماتها حتى الساعة الثامنة مساء بتوقيت جرينيتش "10 بتوقيت القاهرة"، إلى ارتفاع حصيلة الإصابات في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 284 ألفا و196 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 15 مليونا و296 ألفا و926 حالة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.

ويمثل هذا المؤشر أكبر ارتفاع لعدد الحالات على أساس يومي ويأتي تأكيدا لتحذيرات المنظمة من تسارع انتشار الفيروس في العالم، حيث سبق أن سجلت يوم 21 يوليو الجاري، 213 ألفا و637 إصابة، وفي 22 يوليو الجاري 202 ألف و726 إصابة، وفي، أمس الخميس، 247 ألفا و225 إصابة، بينما تم رصد الرقم القياسي السابق، في 18 يوليو الجاري، حينما بلغ 259 ألفا و848 إصابة.

وأشار تقرير المنظمة، إلى أن الارتفاعات الأكبر للإصابات تم رصدها في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، وتتصدر هذه الدول الـ4 قائمة الحالات الجديدة على مدار عدة أسابيع.

وأعلنت المنظمة، وفاة 9753 شخصا جراء كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع منذ يوم 30 أبريل الماضي، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة إلى مستوى 628903.

وأشار هذا الرقم إلى ارتفاع حاد للوفيات جراء الفيروس حيث بلغ هذا المؤشر يوم 21 يوليو الجاري 4083 حالة، وفي 22 يوليو الجاري 4286، وأمس الخميس 7097.