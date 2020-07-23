الصحة العالمية: 15 مليون حالة إصابة بكورونا في العالم نصفها في 3 دول

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، اليوم، إن عدد حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" على مستوى العالم بلغ 15 مليون حالة في الوقت الذي بلغ عدد حالات الوفاة 620 ألف حالة.

وأشار أدهانوم، في مؤتمر صحفي في جنيف، إلى أن هناك انتقال حاد في عدد صغير من البلدان وأن 10 ملايين حالة "ثلثي الحالات" كانت في 10 بلدان فقط، في حين أن نصف الحالات حتى الآن في 3 بلدان فقط.

وأوضح مدير عام المنظمة، أن المواطنين حول العالم اليوم وبعد أن عرقل الفيروس حياتهم لشهور طويلة يريدون العودة إلى حياتهم ولكن مع استمرار خطورة الفيروس فإنه على الجميع أن يجد سبلا للعيش بشكل سليم في وجود الفيروس لأن هذا سيكون هو القاعدة الطبيعية اليوم، مشددا على ضرورة اتخاذ الجميع لقرارات بشأن المكان الذي سيزورونه والأشخاص الذين سيلتقونهم لأنها خيارات من أجل الحياة.

وأكد أدهانوم، أن الجميع ما زال معرضا للخطر وحتى إن كان الشخص يعيش في أماكن تسجل عددا منخفضا من حالات الإصابة فهذا لا يعني أن الوباء قد انتهى.

وفي سياق متصل، أشار أدهانوم، إلى أن منظمة الصحة أنشأت مع جامعة جورج تاون مختبرا قانونيا للاستشارة وجمع البيانات حول القوانين التي تستخدمها البلدان لمواجهة الفيروس سواء في الوقاية أو الحجر الصحي أو العزل أو العلاج وغيرها، موضحا أن الهدف من المختبر هو إيصال المعلومات اللازمة لحماية الأفراد مع تجنب القوانين التي قد تكره الأشخاص مع التأكيد على أن القانون يجب أن يكون لحماية الصحة وليس للاكراه، محذرا من أن القوانين التي تصمم بشكل رديئ يمكن أن تسيئ للسكان المهمشين.

من جانبها، قالت خبيرة المنظمة الدكتورة ماريا فإن كيركوف، إن الأخيرة بصدد تحديث المبادئ الإرشادية الخاصة بمكافحة الفيروس والوقاية منه وأشارت إلى أنه في التحديث الجديد سيكون هناك تركيز على الأطفال والتأكيد على عدم فصلهم عن آبائهم عند تنفيذ الحجر الصحي.

وذكر المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايك رايان، ردا على أسئلة الصحفيين بشأن بعثة المنظمة إلى الصين، أن فريق المنظمة في طريقه إلى بكين الآن، مشيرا إلى أن المنظمة قامت بمشاورات افتراضية مع السلطات الصينية مع النظر في الدراسات الأولية بشأن الفيروس وكذلك الفرص المتاحة للتعاون بين خبراء المنظمة ونظرائهم الصينيين.

وردا على سؤال صحفي بخصوص تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هذا الأسبوع والذي وجه اتهامات للمنظمة في خصوص علاقتها بالصين، قال مدير عام المنظمة الدكتور تادروس أدهانوم، إن تصريحات بومبيو غير مقبولة وأن المنظمة لها هدف واحد وهو إنقاذ الأرواح وهو ما يهم المجتمع الدولي بأكمله، مشيرا إلى أن المنظمة لن تتزعزع بمثل هذة التصريحات وأن التهديد الأساسي الذي تواجهه مكافحة الفيروس هي تسييس الجائحة.

وأشار أدهانوم، إلى أن الأهداف الحزبية هي ما أدى إلى تفاقم الأوضاع وأن تصريحات بومبيو هي ادعاءات خاطئة وعديمة الصحة.