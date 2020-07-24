ديانا حداد تطرح بوستر "كليبها" الجديد "مش راح نختلف"

طرحت المطربة اللبنانية ديانا حداد، عبر إنستجرام، بوستر كليبها الجديد "مش راح نختلف".

وعلقت ديانا قائلة: "للتضحية أشكال مختلفة.. مين منكم ضحى لشخص بحياته؟".

أغنية "مش راح نختلف" باللهجة اللبنانية، وانتهت من تصويرها فترة جائحة كورونا مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

وأكدت "ديانا" خلال بيان صحفي، أنها تعمل حاليا على التحضير لألبومها الجديد، والذي أوشكت على الانتهاء منه لطرحه خلال الفترة المقبلة.

الألبوم يضم أغاني بـ5 لهجات وهي المصرية واللبنانية والمغربية والخليجية والعراقية، وهو ما يعد من مفاجآت الألبوم.

ومن المقرر تصوير أغنية فيديو كليب على أن يتم طرحها مع الألبوم.

ديانا طرحت مؤخرا كليب بعنوان "ماحد يحس بالعاشق" من كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقى للموزع عمر صباغ من إخراج شهاب.