مروة ناجي تطرح بوستر أغنيتها الجديدة "عايشة بيك"

نشرت المطربة مروة ناجي، عبر "إنستجرام"، بوستر أغنيتها الجديدة "عايشة بيك"، وعلقت على البوستر "قريبا".

"عايشة بيك" أغنية تحمل الطابع الرومانسي، وهي من كلمات هاني عبدالرحمن، وألحان محمد صبري، وتوزيع محمد شفيق، والكليب فكرة وإخراج أحمد جريزمان.

يذكر أن "ناجي" طرحت مؤخرا كليب أغنية "لما لقيتك"، والذي تم تصويره فى لبنان، مع المخرج فادي حداد، والأغنية من كلمات أحمد المالكى، وألحان مصطفي العسال، وتوزيع محمد مجدي.