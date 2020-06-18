مروة ناجي تحيي ذكرى وفاة والدتها.. "ألم فراقك كل يوم بيزيد"

أحيت المطربة مروة ناجى اليوم الخميس، الذكرى الأولى لرحيل والدتها التى توفيت فى مثل هذا اليوم من العام الماضي 2019.

ونشرت مروة، عبر حسابها الخاص بموقع "تويتر" صورة تجمعها بوالدتها معلقة، "اليوم عدت سنة على رحيل أمى فى ١٨-٦-٢٠١٩، الموت علينا حق والواحد لازم يصبر على أى شئ، وفعلا أي جرح مع الوقت ممكن يزول لكن رحيل أمي مع الوقت كل يوم بيزيد ويزيد، ولكن عزائي الوحيد أن يدخلك ربي فسيح جناته.. الله يرحمك يا أمي ويرحم جميع أمهات المسلمين، وحشتيني أووووي يا أمي".

وزارت الفنانة مروة ناجي في شهر مارس الماضي، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، ووجهت الشكر لكل القائمين على المستشفى لما يبذلونه من جهود في خدمة المرضى.

وخلال زيارتها للمستشفي أنشدت أغنية "حلوة يابلدي"، والتي نالت إعجاب المرضى والمرافقين والعاملين بالمستشفى، قبل أن تلتقط صورًا لها أمام حائط الشفاء.

وقالت مروة ناجي، إنها شاهدت مستشفى عظيمًا، وأدركت أن التبرعات تذهب إلى مكانها الصحيح، مؤكدة أن حائط الشفاء وكتابة أسماء المتبرعين على الغرف والحوائط أفكار رائعة، وتبني جسرًا من الثقة بين المتبرعين وإدارة المستشفى.