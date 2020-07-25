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مارسيل خليفة لـ"الوطن": الحمدلله أنا بخير.. وسعيد بمحبة الجمهور

الفنان أجرى جراحة في القلب بأحد مستشفيات أستراليا

كتب:

ياسمين محمود
08:17 ص | السبت 25 يوليو 2020
مارسيل خليفة

مارسيل خليفة

طمأن الفنان اللبناني مارسيل خليفة، جمهوره على صحته بعد خضوعه لعمليه جراحية في القلب.

وقال "مارسيل"، لـ "الوطن": "الحمد لله أنا حاليا بصحة جيدة وأحب أن اطمئن جمهوري من خلالكم فأنا أتعافى بمحبتهم، فكمية الحب التي غمرني بها هي سبب التعافي سريعا".

وأجرى الفنان مارسيل خليفة عملية جراحية في القلب، في إحدى المستشفيات بمدينة سيدني الأسترالية وأظهرت الفحوصات قبل العمليه وجود انسداد في بعض شرايين القلب، الأمر الذي دفع الأطباء إلى إجراء عملية جراحية له علي الفور

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