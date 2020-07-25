الشركة المصنعة لـ"أكسفورد": مصر ستستورد عقار كورونا ولن تصنعه

عرض الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، رد الشركة المصنعة للقاح جامعة أكسفورد المضاد لفيروس كورونا، على بعض الأسئلة التي أرسلتها القناة للشركة.

ورد الدكتور حاتم الورداني الرئيس التنفيذي لشركة "أسترازنيكا" على استفسارات القناة، مشيرًا أنه تُجرى الآن المرحلة الثالثة من الاختبارات في المملكة المتحدة على 10 آلاف متطوع و5000 متطوع في البرازيل و30 ألف متطوع بالولايات المتحدة الأمريكية، معربًا عن أمله في الحصول بيانات التجارب الأكبر في أقرب وقت ممكن بعدما تم إنجاز المرحلة الأولى والثانية من التجارب في وقت قياسي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة للعقار، أنه تم الإعلان عن شركات من المملكة المتحدة وأمريكا والبرازيل واليابان وغيرها من المنظمات والتجمعات الدولية، لافتًا أنه تم تخصيص 2 مليار جرعة من لقاح أكسفورد وذلك لتزويد أكبر عدد ممكن من البلدان حول العالم، ويعملون على إنشاء سلاسل توريد بالتوازي في جميع أنحاء العالم وتوسيع القدرة الانتاجية وضمان وصول العقار بدون ربح بشكل عادل لمواجهة الوباء.

وأشار أنه تم التواصل بين الحكومة المصرية وبين الهيئات المسؤولة على التوزيع العادل للقاحات وأنها الآن في طور المباحثات، لافتًا إلى أن المفاوضات الجارية حاليًا لاستيراد اللقاح وليس لتصنيعه داخل مصر وأن المفاوضات للشراء فقط وليس للتصنيع.