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محافظ القاهرة: إزالة 92 عقار بـ"الطيبي" لإقامة روضة السيدة 2

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وائل فايز
04:13 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
محافظ القاهرة خلال متابعة عمليات ازالة المخالفات

محافظ القاهرة خلال متابعة عمليات ازالة المخالفات

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أعمال الإزالة الجارية بمنطقة الطيبي بحي السيدة زينب، التي تضم 92 عقار بها 202 أسرة مستحقة بمشروع روضة السيدة المقابل للمكان، تمهيدا لإخلائها، وإعادة تخطيط المنطقة فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات، وتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسابق الزمن لإزالة المناطق العشوائية قبل نهاية العام الجاري، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، ونقل سكانها لمساكن آدمية، وتوفير حياة كريمة لهم .

وكان مجلس الوزراء، وافق على طلب محافظة القاهرة إعلان منطقة الطيبى "روضة السيدة 2"، كمنطقة إعادة تخطيط وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

رافق محافظ القاهرة، اللواء ايهاب عرفة مدير شرطة المرافق، واللواء إسلام شتا حكمدار العاصمة، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

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