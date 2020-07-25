كيف نظم قانون مباشرة الحقوق السياسية الدعاية الانتخابية

تشهد انتخابات مجلس الشيوخ المزمع إجرائها يومي 9، و8 أغسطس للمصريين بالخارج، و11 و12 أغسطس للمصريين بالداخل، أول تطبيق لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، في شأن إجراءات الدعاية الانتخابية، وكذلك الصمت الدعائي.

وتبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعه الثانية عشر ظهراً، من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.

وفي حاله انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيحة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ لاختيار 200 مقعد من أصل 300 مقعد وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.