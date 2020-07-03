الوفد: قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يضمن النزاهة والشفافية

اعتبر المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، قانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ اللذان أقرهما مجلس النواب الأصلح للفترة الراهنة التي تمر بها الحياة السياسية في مصر، ويحدثان التوازن والتنوع.

وأضاف أبوشقة لـ"الوطن"، أن إجراء انتخابات مجلس النواب بواقع 50% للنظام الفردي و50% لنظام القائمة المطلقة نسب مرضية ومتوازنة، كما أن قانون مجلس الشيوخ يعتبر من مكتسبات هذه المرحلة باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان.

وتابع أن تشكيل مجلس الشيوخ من 300 عضو عدد مناسب ينتخب الثلث بنظام القوائم المغلقة والثلث بالنظام الفردي وثلث يعين من قبل رئيس الجمهورية، ونرى ضرورة إجراء انتخابات النواب والشيوخ معًا في نفس التوقيت لتخفيف الأعباء على الأحزاب.

وأكد أبوشقة أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت ضمانات غير مسبوقة تمكن الناخب من وضع صوته في صناديق الاقتراع للمرشح الذي يريده بكل نزاهة وشفافية، مشددا على أنه يحد من ظاهرة استخدام المالي السياسي في العملية الانتخابية.

ونوه إلى أن مجلس النواب ينتظر إرسال قانون تقسيم الدوائر من قبل الحكومة لمناقشته وإقراره قبل فض دور الانعقاد الحالي للبرلمان.