جورج كلوني يخرج وينتج فيلم "The Tender Bar"

يجري جورج كلوني محادثات مع Amazon Studios لإخراج وإنتاج فيلم مقبتس من كتاب The Tender Bar: A Memoir للكاتب J.R. Moehringer.

ومن المقرر أن ينتج الفيلم كل من جورج كلوني وشريكه المنتج جرانت هيسلوف، وسيكتب سيناريو الفيلم الكاتب ويليام موناهان وهو الحاصل على جائزة أوسكار عام 2006 في فئة سيناريو أفضل فيلم مقتبس عن فيلم The Departed.

وجورج كلوني، ممثل، منتج ومخرج ولد 6 مايو 1961 في أمريكا، ومثل في أكثر من 90 عملا تتنوع بين مسلسلات، أفلام وفيديوهات قصيرة. وشارك كلوني في إنتاج أكثر من 30 عملا وأخرج 9.. بالإضافة إلى كتابته لـ 5 أفلام.

وترشح جورج كلوني لجائزة أوسكار 8 مرات، وحصد منها 2، الأولى عام 2006 في فئة أفضل ممثل دور مساعد عن دوره في فيلم Syriana.

وحصد جورج كلوني ثاني جائزة أوسكار له عام 2013 عن مشاركته في إنتاج فيلم Argo.

وترشح جورج كلوني لجائزة جولدن جلوب 12 مرة، وحصدها 3 مرات، وفي عام 2015، قدمت له رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود جائزة Cecil B. DeMille وهي جائزة جولدن جلوب الفخرية نظرا لمساهماته البارزة في عالم الترفيه.