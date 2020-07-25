الحركة الوطنية: تصويت المصريين بالخارج عن طريق البريد يحميهم من كورونا

قال محمد عزمي الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية، إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لإتمام انتخابات مجلس الشيوخ جاءت معبرة عن صدق نواياها في دعم العملية الديمقراطية واستكمال المؤسسات التشريعية التي طال انتظارها.

وأكد عزمي أن سابقة تصويت المصريين بالخارج عن طريق البريد جاءت حرصا من الدولة على تيسير سبل ممارسة الديمقراطية لأبنائها في الخارج والحرص على سلامتهم في ظل جائحة كورونا أسوة بالدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وأيرلندا وأستراليا وغيرهم.

وأضاف أن الاشتراطات التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات هي الضامن الجوهري والأصيل على نزاهة العملية الانتخابية بدء من تسجيل بيانات الناخبين بمقار إقامتهم في الخارج مرورا بالكود المرسل حتى إجراءات التصويت ووضع ورقة الاقتراع داخل مظروفين بدون بيانات من الخارج والإرسال لمقر اللجنة بذات الدولة.

وشدد عزمي على ضرورة التزام الناخبين بمواعيد تسجيل البيانات الشخصية واختيار البعثة الدبلوماسية التابع لها كل مواطن من اليوم السبت إلى الجمعة المقبل لأن تسجيل البيانات في الموعد المحدد يتيح للناخب القدرة على الإدلاء بصوته في البعثة الدبلوماسية التي تم التسجيل بها، مما يؤكد أن الناخب مقيد بقاعدة الناخبين ذاتها، وعند تسجيل البيانات على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات يحصل الناخب على رقم تسجيل خاص به مما يمنع أي شخص من انتحال شخصية الناخب الأصلية.

وتابع أنه على المصريين في الخارج متابعة موقع الهيئة الوطنية للانتخابات لمعرفة أخر القرارات الصادرة عنها والملزمة لإتمام سير العملية الانتخابية بسهول ويسر ونزاهة مشيداً بكافة الإجراءات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات والخاصة بتسهيل بسير العملية وفق الأطر والتشريعات المصرية والمتبعة دوليا.