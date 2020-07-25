"التعليم العالي" تعلن تنسيق القبول بالجامعات بعد عيد الأضحى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استئناف وبدء أعمال مكتب التنسيق الرئيسي للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية لهذا العام 2020، بعد الانتهاء من إعلان نتائج الثانوية العامة والشهادات الفنية، بعد عيد الأضحى المبارك، وذلك بالمقر الجديد لمكتب التنسيق الرئيسي بمباني الإدارة العامة لرعاية الشباب والكائنة بالمدينة الجامعية للطلاب بجامعة عين شمس.

واوضحت وزارة التعليم العالي، أنَّ المكتب يستقبل الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، والشهادات الفنية، والشهادات المعادلة (العربية والأجنبية)، مؤكّدة اتخاذ وتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب وأولياء أمورهم والعاملين خلال أعمال التنسيق.

بدوره، قال السيد عطا، المشرف العام على التنسيق، إنَّه "خاطب المجلس الأعلى للجامعات بضرورة إخطارهم بالكليات الجديدة لإدراجها على موقع التنسيق، وإتاحتها للطلاب قبل انطلاق أعمال التنسيق للمراحل المختلفة"، كاشفاً عن زيادة مصروفات رسوم اختبارات القدرات لـ450 جنيهاً، بزيادة 50 جنيهاً على العام الماضى، للكليات الواجب اجتياز عدد من الاختبارات لها كشرط أساسى للالتحاق، مؤكّداً أنَّ عدد رغبات التنسيق 75 رغبة.