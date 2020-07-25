عامل ينهي حياة شقيقته بطلق ناري بالخطأ في سوهاج

أنهى عامل يقيم دائرة مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، حياة شقيقته الطالبة برصاصة عن طريق الخطأ داخل منزلهما.

حاول الأب إبعاد الشبهة عن ابنه بإبلاغ الشرطة بإن المجني عليها أصابها طلق ناري طائش، لكن تحريات المباحث أثبتت أن شقيقها هو من ارتكب الواقعة، وجرى القبض عليه وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشأة يفيد ورود إشارة من مستشفى المنشأه المركزي، بوصول سارة ناصر، 16 عاما، طالبة وتقيم دائرة المركز مصابة بطلق ناري بالصدر فتحتي دخول وخروج وتوفيت عقب وصولها.

انتقل مأمور وضباط المركز إلى موقع البلاغ، وبالفحص وسؤال والدها "ناصر.م.د" 55 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء تواجد ابنته أمام منزلها أصابها طلق ناري طائش لا يعلم مصدره، ما أدى إلى إصابتها ووفاتها، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

توصلت تحريات وحدة مباحث، إلى أنه حال قيام شقيق المتوفية مصطفى، 26 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية بالعبث بسلاح ناري بالمنزل خرجت منه طلقه بطريق الخطأ أحدثت إصابة المذكورة والتي أودت بحياتها، جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم "فرد محلي الصنع عيار 9 ملي" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.