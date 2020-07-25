التحالف الدولي يسلم القوات الأمنية العراقية موقعه بقاعدة بسماية

سلمت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم، موقعها ضمن قاعدة بسماية جنوب بغداد إلى القوات الأمنية، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وكان التحالف الدولي قد سلم، خلال الفترة الماضية، قاعدة القيارة الجوية في نينوى وقاعدة "كي وان" العسكرية في كركوك، ومقره في نينوى إلى القوات العراقية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس الجمعة، سقوط 4 صواريخ كاتيوشا، على معسكر بسماية جنوب بغداد، وذكرت الخلية في بيان، أن "4 صواريخ كاتيوشا سقطت داخل معسكر بسماية عصر اليوم، حيث سقط الأول على مستودع للدروع، والثاني على "كرفانات" تابعة لفوج حماية المعسكر"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وأضافت خلية الإعلام، أن الصاروخين الآخرين سقطا في ساحة فارغة، ما أدى إلى أضرار مادية فقط دون وقوع خسائر بشرية.

وأوضحت الخلية، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن انطلاق هذه الصواريخ كان من منطقة الداينية التابعة لمحافظة ديالي".