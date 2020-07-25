التحريات: حنين حسام رتبت لقاءات جنسية ونشرت صورا لفتيات راغبي المتعة (نص كامل)

المتهمة اعتادت نشر مقاطع ترقص وتغني فيها وتتحدث بطريقة مثيرة .. ويتابعها 6.7 مليون شخص

المتهمة استغلت جائحة "كورونا" ودعت الفتيات لارتكاب أفعال مخلة بالآداب العامة

التحريات: حنين حسام نشرت مقطع جنسي لشاب كنوع من المشاكل الوهمية لتحقيق مشاهدات عالية

تنشر "الوطن" أقوال العميد أحمد طاهر نور الدين، الضابط بالإدارة العامة لمباحث الآداب، والقائم على التحريات حول المتهمة حنين حسام، إحدى أشهر فتيات الـ TIK TOK، والتى تقدم صورا وفيديوهات مثيرة فى أوضاع معينة.. وعُقدت جلسة الاستماع لأقوال الضابط، صباح يوم 21 أبريل الماضي، بعد يوم من ضبط المتهمة، حيث أجاب عن أسئلة المحقق حول نشاط المتهمة وبداياته، والأموال التى تحصلت عليها.. وجاءت أقواله كما يلي :

س : ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق ؟

ج : من خلال متابعة المواقع الالكترونية، أمكن رصد مقطع فيديو لفتاة، تم تداوله بشكل كبير بعنوان "استغلال الجسد مقابل المال"، وأن تلك الفتاة استغلت ظروف جائحة "كورونا"، وقامت بدعوة الفتيات، من خلال المقطع، للإشتراك في وكالة أسستها على تطبيق Llkee، ليلتقوا فيها بالشباب، عبر محادثات مرئية مباشرة، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب حواري خلال فترة العزل، مقابل حصولهن على أموال، وأن الأجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات والتى يتم إذاعتها للكافة دون تمييز، وهو ما تسبب في صدمة للمجتمع المصري، نظرا لما احتواه من دعوة مباشرة للفتيات بارتكاب أفعال مخلة بالآداب، وهي تعمل على جذبهن وتشغيلهم فى شبكة اجتماعية وهمية، للدخول فى أحاديث تنتهى إلى تحريض كامل على البغاء والفسق، وعقد لقاءات مؤثمة قانونا.

وتوصلت تحرياتي لصحة الواقعة، وما سبق، كما توصلت التحريات إلى وجودها فى منطقة الساحل، وتم إعداد أكمنة أمنية ثابتة ومتحركة، وتمكنت إحداها من ضبطها، وبحوزتها هاتفين محمول، الأول ماركة Iphone xr أحمر اللون فى أسود، وآخرين Iphone روز اللون، ولاب توب ماركة Ienovo، فضى اللون، ثم اصطحبتها لديوان الإدارة العامة لمباحث الآداب.

س : وما غرض المتهمة من نشر هذا المقطع ؟

ج : اغواء الشباب وتحريض الفتيات على أعمال البغاء والفسق، بهدف تحقيق مبالغ مالية.

س : وهل قامت المتهمة بنشر مقاطع أخرى بخلاف هذا المقطع ؟

ج : المتهمة من أكثر الفتيات شهرة في هذا المجال، ولديها الكثير من الأفلام ومقاطع الفيديو على عدد من التطبيقات ومنها Likee وTIK TOK وانستجرام.

س : وما مضمون تلك الفيديوهات على موقع لايكي ؟

ج : فيديوهات ترقص فيها وتغني وبرفقتها أخريات، وكذا تتحدث بطريقة مثيرة، ومن بينها نشرها مقطع صوتي لممارسة جنسية بين شاب وفتاة، وآخرها المقطع المشار إليه بالتحقيقات.

س : وما غرضها من نشر تلك الفيديوهات على موقع لايكي ؟

ج : نشر الفيديوهات يتم بأسلوب مثير ويحمل اغواء للشباب، مما يدفعهم للتحدث معها عبر خاصة "فيديو كول"، وطلب صداقتها ومتابعتها، والحصول على عدد كبير من الإعجابات والهدايا الالكترونية، ومع زيادة عدد المتابعين والمترددين على حسابها بالتطبيق المشار إليه، يعود عليها بالربح.

س : وماهي الفيديوهات التى نشرتها المتهمة على موقع انستجرام ؟

ج : فيديوهات تقوم فيها بالرقص والغناء والتحدث بطريقة مثيرة مع الشباب، بهدف إغوائهم، وبتعمل نفس الكلام على "تيك توك".

س : هل توصلت تحرياتك لنشر المتهمة ثمة مقاطع أخرى ؟

ج : أيوة.. المذكورة لها الكثير من الأفلام والصور المثيرة على العديد من شبكات التواصل الاجتماعي.

س : هل توصلت تحرياتك للمبالغ التى تحصلت عليها المتهمة ؟

ج : من خلال مناقشتها وفحص هاتفها المحمول، قامت بإطلاعي على محتوى الهاتف، والتحويلات التى تسلمتها من القائمين على تطبيق لايكي، وفي مجموعها حوالي 3600 دولار.

س : وهل توصلت تحرياتك لأوجه تصرف المتهمة فى تلك المبالغ ؟

ج : أيوة .. تشتري الملابس والهواتف المحمولة، خاصة الأيفون، وأجهزة لاب توب، وعلى ملذاتها الشخصية.

س : متى وأين تم ضبط المتهمة تحديدا ؟

ج : فى شارع المقسي بالساحل الساعة 10:30 مساء بتاريخ 20 أبريل 2020، واصطحبتها لديوان الإدارة، وواجهتها بما أسفرت عنه التحريات.

س : ومالذى أسفرت عنه المواجهة ؟

ج : أقرت بأنها اعتادت على تصوير مقاطع فيديو مثيرة، بالاشتراك مع فتيات أخريات، لجذب المشاهدين من خلال اغوائهم، ولفت الأنظار لنفسها، وعادوت ذلك عليها بالكثير من الأموال، ودفعها ذلك لتطوير نشاطها وانتشار وكالة وهمية، لاستقطاب الفتيات، لتكوين فريق منهم، يقوم بإجراء ذات الأفلام، التى تقوم بها، بهدف الحصول على أكبر عدد من إعجابات الشباب وإثارتهم، وطلبت منها إطلاعي على هاتفها المحمول، فقامت بفتحه طواعية، وتبين أن حسابها على لايكي يتابعه 5.5 مليون شخص، وحسابها على انستجرام يتابعه 1.2 مليون شخص، وجميع حساباتها تحتوى على صورلها ومقاطع فيديو ترقص فيها، كما أقرت بأن الهواتف المحمولة واللاب توب من حصيلة نشاطها المؤثم، وتستخدمهم فى انتشار الحسابات الخاصة بها، وعقد وترتيب اللقاءات الجنسية والتواصل مع الفتيات، ونشر صورهم وأفلامهم على الشباب راغبي المتعة الحرام.

س : قررت سابقا أن المتهمة نشرت مقطع صوتي لممارسة جنسية بين شاب وفتاة .. وضح لنا تفصيلات الواقعة؟

ج : المتهمة نشرت مقطع فيديو مدته 7 دقائق على تطبيق انستجرام الخاص بها، تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو منشور على يوتيوب تحت إسم (.........) وتضمن ذلك الفيديو ظهور المتهمة لخلافها مع يوتيوبر آخر، وتبادلا الإتهامات الجنسية والشتائم الإباحية، وقامت بنشر مقطع ضوتي أثناء ممارسة المذكور للجنس، وصور لشات إباحي للمذكور أيضا.

س : وما علاقة هذا المقطع بالواقعة محل التحقيق ؟

ج : المقطع نوع من مقاطع الفيديو التى يطلقها محترفو السوشيال ميديا، للحصول على نسب عالية من المشاهدات، من خلال إثارة مشاكل وهمية بين بعضهم البعض، والذي يتحول، فى آخر الأمر، إلى نسب مشاهدات وإعجاب، وتحويلات مالية من الشركات التى يقومون بالنشر من خلالها.

س : هل لديك أقوال أخرى ؟

ج : لا.