فيديو.. فنان تشكيلي ينحت آثارا فرعونية على سنون الأقلام الرصاص

كشف الفنان إبراهيم بلال، مروج للسياحة المصرية من خلال النحت على القلم الرصاص، تفاصيل تجربته، موضحًا إن الفكرة جاءته من خلال متابعته لأحد الفنانين عبر تطبيق "إنستجرام"، وأنجذب للفكرة وقرر أن يخوض تلك التجربة من خلال منحوتات أثرية على سن قلم رصاص.

وقال خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولي، والفضائية المصرية، وشاشة "ON" ، مع الإعلاميتين، منة الشرقاوي وإيمان منصور، إن تنفيذ الفكرة في بدايتها كان صعبا، وواجهته الكثير من الصعوبات، ولكنه لم يتوقف عن المحاولة، مشيرًا إلى أنه أراد أن يستخدم هذا الفن، في فكرة جيدة ولم يجد أهم من نحت الآثار المصرية.

وذكر أنه استخدم في البداية أقلام رصاص كبيرة السنون، وبعد ذلك استطاع أن ينحت على سنون أقلام رصاص رفيعة.