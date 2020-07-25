إجراءات أمن مشددة خارج قنصلية أمريكا بتشنجدو بعد قرار الصين إغلاقها

شددت السلطات الصينية، الإجراءات الأمنية خارج القنصلية الأمريكية في مدينة تشنجدو، اليوم بينما يستعد الموظفون داخلها للمغادرة بعد يوم من إصدار الصين أمرًا بإغلاقها، ردًا على إصدار الولايات المتحدة أمرًا بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستون.

وفاقم الإغلاق المتبادل للقنصليتين تدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وتجمع أفراد من الشرطة، من بينهم عدد من الضباط في ملابس مدنية، خارج القنصلية وأغلقوا الشارع أمام حركة المرور.

وجاء الأمر الصيني بإغلاق القنصلية ردا على إمهال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين حتى مساء أمس الجمعة لإخلاء قنصليتها في المدينة الواقعة في ولاية تكساس.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأول الخميس، إن القنصلية كانت ”مركزا للتجسس وسرقة الملكية الفكرية“.

وافتتحت القنصلية الأمريكية في تشنجدو في عام 1985 وبها نحو مئتي موظف من بينهم 150 من المحليين، وفقا لما ذكرته على موقعها الإلكتروني على الإنترنت.

ولم يتضح بعد عدد الموظفين فيها حاليًا بعد أن جرى إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من الصين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية "وانج ون بين"، إن بعض الموظفين في القنصلية الأمريكية في تشنجدو "يقومون بأنشطة لا تتناسب مع هويتهم" وتدخلوا في شؤون الصين وأضروا بمصالحها الأمنية، ولم يفصح عن الكيفية التي تسببوا بها في ذلك.

مسؤولون أمريكيون يسيطرون على مقر قنصلية الصين في هيوستن بعد أوامر ترامب بإغلاقها

وفي سياق متصل، سيطر مسؤولون أمريكيون، أمس الجمعة، على مقر القنصلية الصينية السابقة في مدينة هيوستن الأمريكية بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاقها.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، اليوم، أن المسؤولين الأمريكيين شوهدوا يتواجدون حول مقر القنصلية الصينية السابقة في هيوستن ويدخلونها بعد أن أخلاها الدبلوماسيون منها بموجب أوامر الرئيس الأمريكي.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن المسؤولين الأمريكيين شوهدوا في تسجيلات مصورة وهم يحاولون فتح باب خلفي للقنصلية، فيما فرضت هيئات إنفاذ القانون المحلية طوقًا حول المبنى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأمر ترامب بإغلاق القنصلية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، متهمًا الصين بالعمل على "سرقة الملكية الفكرية" لبلاده، فيما وصف مسؤولون صينيون الأمر بأنه "تصعيد غير مسبوق" وتعهدوا بالرد.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، الأسبوع الماضي "إن الخطوة الأمريكية تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية وبنود الاتفاقية القنصلية "الصينية الأمريكية"، موضحة: "لقد ألحقت (هذه الخطوة) أضرارا جسيمة على العلاقات الصينية - الأمريكية".

وأشارت الوزارة الصينية، إلى "أن التدبير الذي اتخذته الصين يعد ردا مشروعًا وضروريًا لفعل الولايات المتحدة غير المبرر، ويتماشى مع القانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية والممارسات الدبلوماسية الاعتيادية"، حيث جاء رد بكين في النهاية بأن أمرت واشنطن بإغلاق قنصليتها في مدينة تشنجدو الصينية.