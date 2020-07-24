الصين تقرر إغلاق القنصلية الأمريكية العامة في "تشنجدو"

أبلغت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، السفارة الأمريكية في الصين بقرارها سحب موافقتها على إنشاء وتشغيل القنصلية العامة الأمريكية في تشنجدو جنوب غربي الصين.

وذكرت الخارجية الصينية، في بيان اليوم، "في صباح يوم 24 يوليو، أبلغت وزارة الخارجية الصينية السفارة الأمريكية في الصين بقرارها سحب موافقتها على إنشاء وتشغيل القنصلية العامة الأمريكية في تشنغدو.

كما وضعت الوزارة اشتراطات محددة بشأن وقف جميع العمليات والفعاليات التي تقوم بها القنصلية العامة".

وأضافت: "في 21 يوليو، قامت الولايات المتحدة باستفزاز أحادي الجانب بمطالبتها المفاجئة بإغلاق القنصلية الصينية العامة في هيوستن. لقد انتهكت الخطوة الأمريكية القانون الدولي، والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، وبنود الاتفاقية القنصلية الصينية الأمريكية، وقد أضرت الخطوة بشدة بالعلاقات الصينية الأمريكية".

وتابعت الخارجية الصينية بأن الإجراء الذي اتخذته الصين هو رد مشروع وضروري على العمل غير المبرر الذي قامت به الولايات المتحدة، ويتفق مع القانون الدولي، والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، والأعراف الدبلوماسية.

وأكدت الوزارة أن الوضع الحالي للعلاقات الصينية الأمريكية ليس ما ترغب الصين في رؤيته، وأن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن ما آلت إليه الأمور.

ونحث الولايات المتحدة مرة أخرى على التراجع فورا عن قرارها الخاطيء وتهيئة الظروف المواتية لإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها.