الأرصاد الجوية: استقرار الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، مع وجود ارتفاع في درجات الحرارة بداية من الثلاثاء المقبل حيث تصل العظمى بالقاهرة إلى 37 درجة مئوية.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، طقسا مائلا للحرارة رطبا على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع نزول الشبورة المائية صباحا.

وأن تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، وطقسا معتدلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وأن تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 % .

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لإضطراب الملاحة البحرية هناك .

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية ويكون الطقس لطيف، وأن يكون الطقس على شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعه اليوم الأحد بالقاهرة فالعظمى هي 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25، ومطروح العظمى 30 والصغرى 20، وسوهاج العظمى 41 والصغرى 27، وقنا العظمى 42 والصغرى 28، والاقصر العظمى 42 والصغرى 29، وأسوان العظمى 43 والصغرى 31.