المالية تستبدل معارض "ميغلاش عليك" بلافتة أمام المحلات بسبب كورونا

تحدث الدكتور محمد عبدالفتاح، مساعد وزير المالية والمدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، عن مبادرة "ميغلاش عليك"، مبينًا أنَّ التصور الأول لها يشمل إقامة معارض "لكن نظرًا لظروف فيروس كورونا لا توجد معارض"، ولكن بدءا من اليوم ومع إطلاق المبادرة سنجد على كل محل أو مصنع مشارك في المبادرة سيكون هناك لافتة "ميغلاش عليك".

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "Mbc masr"، أنَّه "إذا دخل المواطن المحل المشارك في المبادرة يجد هناك أشياء داخل المبادرة وأخرى خارجها، ويستطيع التفرقة بيها عبر استيكر (ميغلاش عليك) على السلع "الثلاجة، الغسالة، البوتجاز"، علاوة على أن المواطن إذا دخل على موقع المبادرة سيجد جميع الـ4200 سلعة متواجدين بسعرهم قبل وبعد التخفيض والشركات المنتجة.

وتابع أنَّ الأوكازيون والمبادرة الذين يتمّ إطلاقهم سنويًا كلهما في صالح المستهلك والمصنع أيضا، مشيرا إلى أنَّ "المبادرة بها خدمة التقسيط، إقراض بفوائد ميسرة والتسديد على 24 شهرًا، وهي تمتد 3 أشهر لكي يتمّ عمل دوران لدورة رأس المال عند المصانع بحيث أن المصنع يبيع سلعة وتعود الفلوس له، ويبدأ يعيد إنتاج سلعة أخرى".

وأكّد أنَّ التقسيط من خلال المبادرة ليس قاصرًا على موظفي الحكومة فقط ولكن متاحة لجميع المواطنين، ولكن إذا كان المواطن موظف حكومة فتكون الضمانة أكثر، أما غير ذلك فالبنوك يكون لها نظرة ائتمانية للمواطن ولكن بالإجراءات الميسرة وتمتد من 12 حتى 24 شهرًا.