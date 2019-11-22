مساعد وزير المالية: الموازنة المقبلة ستكون الأكبر في تاريخ مصر

توقع محمد عبدالفتاح مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة، أن تكون موازنة عام 2020-2021 هي الأكبر في تاريخ مصر، وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد سمير في برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "مصر الأولى"، أن الموازنة الحالية هي أكبر موازنة في تاريخ مصر، متوقعًا زيادة الموازنة العام المقبل.

وتحدث عبدالفتاح عن عجز الموازنة في ظل زيادة الإيرادات، مشيرًا إلى أن زيادة الإيرادات تواكبها زيادة أخرى في المصروفات.

وأوضح عبدالفتاح أن الموازنة الحالية بلغت الإيرادات فيها 1.2 ترليون جنيه، بينما بلغت المصروفات 1.5 ترليون جنيه، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة يصل لـ450 مليار جنيه.