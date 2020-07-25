ضبط موقع لتهريب النفط ومشتقاته جنوب العراق

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، أنها تمكنت من ضبط موقع يستخدم في تهريب النفط ومشتقاته بمحافظة بابل الواقعة جنوب العاصمة بغداد.

وأشارت الوكالة العراقية، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، اليوم، إلى أنه "بناء على معلومات استخبارية وتنفيذًا لقرار قاضي التحقيق جرى تشكيل فريق للعمل المختص من وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية، تمكن من ضبط موقع يستخدم في تهريب النفط ومشتقاته بصورة غير قانونية في منطقة بني سالة بمحافظة بابل جنوبي البلاد".

وأضافت، أنها عثرت في داخل الموقع على 3 خزانات سعة 5 آلاف لتر، و 40 برميلًا سعة 220 لترًا من المواد النفطية، مؤكدة أن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة صاحب هذا الموقع، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضده.