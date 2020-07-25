النائب العام الأردني يطيح بمجلس نقابة المعلمين الإخوانية

قرر نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات، وقف مجلس نقابة المعلمين المحسوب على تنظيم جماعة الإخوان عن العمل، وإغلاق مقار النقابة لمدة عامين.

وبحسب قرار نائب عام عمان، فإنه جرى إصدار مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة لينقل لعرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة اليهم.

وقرر نائب عام عمان، منع النشر والتداول والتعليق في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي كافة بهذه القضايا المنظورة، باستنثاء الجهة الرسمية المصرح لها بذلك.